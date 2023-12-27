The Conversation: употребление кислот омега-3 может облегчить боль при месячных

Диетолог Пуй Тин Вонг и профессор кафедры общественного здравоохранения Лорен Болл из университета Квинсленда в Австралии рассказали The Conversation, что употребление продуктов, богатых кислотами омега-3, ограничение количества алкоголя и кофеина, а также высококалорийной, жирной еды способствует снижению интенсивности боли в животе во время менструации.