The Conversation: употребление кислот омега-3 может облегчить боль при месячных

Диетолог Пуй Тин Вонг и профессор кафедры общественного здравоохранения Лорен Болл из университета Квинсленда в Австралии рассказали The Conversation, что употребление продуктов, богатых кислотами омега-3, ограничение количества алкоголя и кофеина, а также высококалорийной, жирной еды способствует снижению интенсивности боли в животе во время менструации.
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