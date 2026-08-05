Глава ФБР сообщил о налаживании сотрудничества с Россией и Китаем в борьбе с киберпреступностью

Директор Федерального бюро раследований (ФБР) Кэш Патель заявил, что американское ведомство начало выстраивать партнёрские отношения с Китаем и Россией для совместной борьбы с транснациональной преступностью, кибермошенничеством и преступлениями против детей.
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