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Чепа: Зеленский назвал Крым целью конфликта в 2024 году, чтобы выпросить помощь

Алексей Чепа, первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам, прокомментировал интервью главы киевского режима Владимира Зеленского, в котором он назвал изоляцию Крыма главной целью конфликта в 2024 году.

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