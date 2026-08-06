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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баринов подошел к трибуне «Локо» во время награждения Батракова. Фанаты его освистали: «Мозг не появился у человека, который мог стать легендой»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов был освистан фанатами «Локомотива» после матча 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России (1:1, 5:4 по пенальти).

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