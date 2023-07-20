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Друг Джа Морэнта арестован по обвинению в избиении подростка прошлым летом

В среду правоохранительные органы штата Теннесси арестовали Давонте Пака, близкого друга разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта, за нанесение побоев подростку летом прошлого года.

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