Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Суть не в том кто хозяин, а в том, что берега попутали . Ничего и до них доберутся придет время. Зачистки идут , но в...Сотовые операторы...
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Ллойд Остин: "Вариант один - отдать все, что есть у русских, под международный контроль"

Ллойд Остин: "Вариант один - отдать все, что есть у русских, под международный контроль"

В последние годы мы все чаще слышим необоснованные претензии в адрес Российской Федерации из Вашингтона.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
контроль России над ядерным потенциалом пиндосов звучит аргументирование, особенно для всей планеты.
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17 час.
Ю
Юрий
Чего обожралась эта обезьяна?
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16 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  Да, нет! Россия и сама в состоянии контролировать собственное оружие... А вот зачем это часть российских боеголовок  США передавать  - неужели своих не хватает &quot;для обеспечения гарантий безопасности в мире&quot;? Сложно придумать что-то более абсурдное!  Нормальному человеку просто невозможно оценить ход мыслей Ллойда Остина главы Департамента обороны США...
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11 час.

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