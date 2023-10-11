Ллойд Остин: "Вариант один - отдать все, что есть у русских, под международный контроль"

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Да, нет! Россия и сама в состоянии контролировать собственное оружие... А вот зачем это часть российских боеголовок США передавать - неужели своих не хватает "для обеспечения гарантий безопасности в мире"? Сложно придумать что-то более абсурдное! Нормальному человеку просто невозможно оценить ход мыслей Ллойда Остина главы Департамента обороны США...