В последние годы мы все чаще слышим необоснованные претензии в адрес Российской Федерации из Вашингтона.
Ллойд Остин: "Вариант один - отдать все, что есть у русских, под международный контроль"
Комментарии
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Аршак Меликджанян
контроль России над ядерным потенциалом пиндосов звучит аргументирование, особенно для всей планеты.
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17 час.
Ю
Юрий
Чего обожралась эта обезьяна?
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16 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Да, нет! Россия и сама в состоянии контролировать собственное оружие... А вот зачем это часть российских боеголовок США передавать - неужели своих не хватает "для обеспечения гарантий безопасности в мире"? Сложно придумать что-то более абсурдное! Нормальному человеку просто невозможно оценить ход мыслей Ллойда Остина главы Департамента обороны США...
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11 час.
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