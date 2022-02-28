Минфин Британии вводит санкции против ЦБ России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британского Минфина, правительство Великобритании вводит ограничительные меры в отношении Центробанка России из-за спецоперации, проводимой на Украине.
Минфин Британии вводит санкции против ЦБ России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британского Минфина, правительство Великобритании вводит ограничительные меры в отношении Центробанка России из-за спецоперации, проводимой на Украине.
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