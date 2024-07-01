Юлия Бухольц провела мастер-класс в Великом Новгороде

День молодежи в Великом Новгороде завершился ярким фестивалем музыки и танца. Организаторы мероприятия, включая Российское общество "Знание", предлагали гостей широкий выбор развлекательных и познавательных программ.
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