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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Вторник, 0️⃣9️⃣ апреля, 2024 год

Вторник, 0️⃣9️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🖊 Тотальный диктант 🧑‍💼 Международный день ТОП-менеджера 🙏День бывших узников войны 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1667 год - в Париже (Франция) проведена первая в мире публичная выставка искусств 📔 1682 год - мореплаватель Рене де Ла Саль после высадки в Мексиканском заливе, объявил что отныне эта территория называется Луизианой и является владением Франции 📔 1699 год - Петром I подписан указ "О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки" 📔 1782 год - в Париже состоялось открытие одного из старейших театров Франции "Одеон" 📔 1954 год - начала работу советская научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный полюс-3» 📔 1974 год - спущен на воду первый советский супертанкер «Крым» 📔 1989 год - Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.

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