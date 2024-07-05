GlobalFoundries приобрела патенты на выпуск силовой электроники на основе нитрида галлияНа фоне бурного развития рынка электромобилей растёт спрос на силовые компоненты из нитрида галлия, которые способны выдерживать более высокие нагрузки по сравнению с традиционными кремниевыми.