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«Абсолютная наглая ложь!»: Шура в ярости опроверг оскорбления в адрес Кати Лель и Юрия Лозы

«Абсолютная наглая ложь!»: Шура в ярости опроверг оскорбления в адрес Кати Лель и Юрия Лозы

Певец Шура возмутился из-за приписанных ему слов о Кате Лель и Юрии Лозе. Артист категорически опроверг свою причастность к якобы данному им интервью, и признался в любви к коллегам.

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