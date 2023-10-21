Эйфелеву башню знает каждый. А как насчёт Эйфелева моста?

Испанский город Жирона славится не только своими уютными улочками и изысканными десертами. Одна из главных достопримечательностей — пешеходный мост, созданный по проекту французского инженера Гюстава Эйфеля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии