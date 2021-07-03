Русофобия в Грузии

СССР-РоссияПолитикаРусофобия в ГрузииЯ сталкивался в Грузии с русофобией и сейчас расскажу, как на самом деле там обстоят дела с этим явлением.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербинА лучше не приезжайте в грузию совсем!ГНГалина НазароваКому и куда уперлись эти генацвалы со своей генацвалией???7 не хотят себя нормально вести и зарабатывать на этом деньги.....ОК....ГНГалина Назарованехай сами и варятся в своей генацвалии......и деньги САМИ ЗАРАБАТЫВАЮТ.......Правда они этого не умеют делать без туристов итп.....ГОЛЫТЬБА!!!! ЕТМ.....ВСЕ КНЯЗЬЯ С ГОЛОЙ ЖОПОЙ!!!!Светлана РыбчинскаяДа,вряд ли у них мозг разовьется и они начнут понимать,что русских надо уважать.Дмитрий МарченкоКогда был Советский Союз им всем было хорошо... за счет русских... а теперь они (грузия, уркаина и прочие недогосударства типа проебалтов) стали бедными и злыми... ну и пусть в своей злобе захлебнутся... в конце концов многие народы растворились в реке истории утратив чувство самосохранения/реальностиКомментировать
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