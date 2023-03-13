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Мощный пожар в Свердловской области пытаются потушить 25 спасателей

Мощный пожар в Свердловской области пытаются потушить 25 спасателей

МЧС России сообщает о сильном пожаре, который начался в Свердловской области. Как сообщает официальный Telegram-канал МЧС России, в Свердловской области пожарные ликвидируют крупный пожар металлического ангара площадью 1600 квадратных метров.

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