Мощный пожар в Свердловской области пытаются потушить 25 спасателей

МЧС России сообщает о сильном пожаре, который начался в Свердловской области. Как сообщает официальный Telegram-канал МЧС России, в Свердловской области пожарные ликвидируют крупный пожар металлического ангара площадью 1600 квадратных метров.
МЧС России сообщает о сильном пожаре, который начался в Свердловской области. Как сообщает официальный Telegram-канал МЧС России, в Свердловской области пожарные ликвидируют крупный пожар металлического ангара площадью 1600 квадратных метров.
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