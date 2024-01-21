МО Британии выделит $514 млн на модернизацию ЗРК против дронов из-за хуситов

Великобритания потратит $514 млн на модернизацию использующегося для борьбы с беспилотниками ЗРК (зенитно-ракетного комплекса) Sea Viper на фоне регулярных нападений хуситов на торговые суда в Красном море.
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