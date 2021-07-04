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В ГИБДД хотят ввести обязательную аттестацию для велокурьеров в Москве

О такой инициативе заявил начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков. В московском управлении ГИБДД обсуждают идею законодательного закрепления нормы, согласно которой доставщики еды будут обязаны проходить аттестацию на знание ПДД.

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