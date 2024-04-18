6 советов, которые помогут вам поднять уровень мотивации и продуктивности даже по пятницам

Если сама мысль о последнем дне рабочей недели кажется вам невыносимой, эти советы для вас. Каждого из нас хотя бы раз в жизни в конце рабочей недели посещала мысль: «Поверить не могу, что впереди ещё один рабочий день».
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