Сотрудники полиции и общественники Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов – интернационалистов

14 и 15 февраля в Надымском районе состоялись памятные мероприятия, посвященные 36-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, в которых приняли участие воины-интернационалисты, представители администрации, различных предприятий и организаций, правоохранительных органов, военкомата, Росгвардии, духовенства, а также волонтеры, кадеты, юнармейцы, воспитанники ДЮЦ «Альфа», ветераны ОВД, члены семей погибших афганцев, неравнодушные жители города.