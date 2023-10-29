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Канчельскис о «Спартаке»: Они не способны стать чемпионами

Канчельскис о «Спартаке»: Они не способны стать чемпионами

Андрей Канчельскис, бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборной России, прокомментировал поражение московского «Спартака» от воронежского «Факела» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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