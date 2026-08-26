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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Ягудин: «В юниорском спорте мы всегда были на голову выше остальных. На взрослых турнирах будет посложней»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин считает, что преимущество взрослых российских фигуристов над соперниками не будет таким большим, как у юниоров.

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