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Медведев о том, что жевал резинку в 1-м круге US Open: «Подумал: «Я проигрываю все матчи, так что мне нужно попробовать делать как бейсболисты»

Даниил Медведев поделился эмоциями после выхода во второй круг US Open . Россиянин обыграл Юго Гастона со счетом 6:4, 6:2, 6:2.

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