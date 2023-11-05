Почему другие арабские страны не хотят принимать палестинцев?

На самом деле, вопрос должен звучать немного не так. Почему палестинцы не переселятся в другие арабские страны, чтобы не жить в непосредственной близости с этими нехорошими евреями, которые на них постоянно нападают? Если бы это случилось, спорные территории можно было бы хоть оставить себе, хоть отдать соседям – Израиль не жадный.