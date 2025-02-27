Россиянин незаконно переделывал гражданское оружие в боевое и был осужден

В Курганской области Далматовский районный суд приговорил местного жителя — члена организованной группы, — который незаконно переделывал гражданское оружие в боевое и создавал боеприпасы, к условному сроку.
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