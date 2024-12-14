НКМС: В 2024 году мы активизировали действия по защите прав застрахованных лиц

Национальная компания медицинского страхования (НКМС) сообщает, что завершает 2024 год, посвященный застрахованному пациенту, рядом важных достижений, которые способствовали улучшению доступа к медицинским услугам, увеличению их объема и качества, а также модернизации медицинской инфраструктуры.