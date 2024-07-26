Регулярно и по очереди Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и депутат Госдумы Михаил Матвеев вырабатывают новые и новые предложения по ужесточению миграционной политики.
Бастрыкин решил зайти по мигрантам с другой стороны. Сзади
Комментарии
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ЕК
Евгений Конов
полностью поддерживаю все предложения по мигрантам. кроме того нужно ввести смертную казнь. Иначе они просто ничего не боятся.
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21 час.
Сергей Иванов
Разогнать Госдуру!!! Оставить единицы депутатов, которые работают для народа! Достали уже эти ДАРМОЕДЫ!!!!
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20 час.
Светлана Петрова
Затулин тертый калач, знает как разговаривать, надо же сравнить тяжкие преступления с переходом улицы, когда ему улицу перейдут, как Матвееву, он что ответит? или он обходит навязываемых сторонкой, не дай бог кирпич в голову прилетит или изнасилуют
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19 час.
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