Бастрыкин решил зайти по мигрантам с другой стороны. Сзади

полностью поддерживаю все предложения по мигрантам. кроме того нужно ввести смертную казнь. Иначе они просто ничего не боятся.

Светлана Петрова

Затулин тертый калач, знает как разговаривать, надо же сравнить тяжкие преступления с переходом улицы, когда ему улицу перейдут, как Матвееву, он что ответит? или он обходит навязываемых сторонкой, не дай бог кирпич в голову прилетит или изнасилуют