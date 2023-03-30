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Рогов усомнился в объективности отчета МАГАТЭ после визита на ЗАЭС

Рогов усомнился в объективности отчета МАГАТЭ после визита на ЗАЭС

Отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который будет составлен и опубликован после визита экспертов и главы организации Рафаэля Гроссии 29 марта на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), скорее всего, окажется необъективным.

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