Рогов усомнился в объективности отчета МАГАТЭ после визита на ЗАЭС

Отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который будет составлен и опубликован после визита экспертов и главы организации Рафаэля Гроссии 29 марта на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), скорее всего, окажется необъективным.
Отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который будет составлен и опубликован после визита экспертов и главы организации Рафаэля Гроссии 29 марта на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), скорее всего, окажется необъективным.
Свежие комментарии