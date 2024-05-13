Певец Чумаков боится за будущее своих дочерей

Алексей Чумаков признался, что быть отцом девочек непросто Фото: соцсети Певец Алексей Чумаков, который вместе с Юлией Ковальчук воспитывает двух дочерей, признался Павлу Воле и зрителям канала ТНТ, что быть отцом девочек непросто и их будущее беспокоит его.
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