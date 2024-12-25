В Удмуртии сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю, попавшему в непредвиденную ситуацию на загородной трассе

При несении службы в вечернее время на 42-м км автодороги Ижевск - Сарапул экипаж ДПС отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Сарапульский» в составе Михаила Шадрина и Вячеслава Москвина заметили стоящий на обочине дороги легковой автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.