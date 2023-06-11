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Парламент Ирака утвердил почти 20 статей закона о бюджете

Парламент Ирака утвердил почти 20 статей закона о бюджете

Совет представителей Ирака принял около двадцати статей закона о федеральном бюджете на 2023, 2024 и 2025 годы 11 июня вечером, прежде чем сделать получасовой перерыв для продолжения процесса голосования, 11 июня сообщает Shafaq News.

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