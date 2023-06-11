Парламент Ирака утвердил почти 20 статей закона о бюджете

Совет представителей Ирака принял около двадцати статей закона о федеральном бюджете на 2023, 2024 и 2025 годы 11 июня вечером, прежде чем сделать получасовой перерыв для продолжения процесса голосования, 11 июня сообщает Shafaq News.
Популярные статьи
- «Позор для России». Работа в Госдуме, а квартира в Англии. Называем поименно потенциальных предателей нашей страны из правительства
- Очередной «испуганный-патриот»? Дмитрий Нагиев покинул Россию и веселится в США в компании родственников Пугачевой
- Бойцы «Востока» показали первого пленного командира ВСУ с позывным «Лесник»
Свежие комментарии