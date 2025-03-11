Атаку дронов на Москву связали с визитом генсека ОБСЕ

Мария Захарова подчеркнула, что уже не первый раз визит высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов Атака украинских беспилотников на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.