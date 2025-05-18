В Москве мужчина убил и расчленил знакомого

Останки жертвы нашли в двух спортивных сумках на территории города.Бабушкинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Северо-Восточному административному округу Москвы возбуждено уголовное дело по ч.
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