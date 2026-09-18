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От задержанного за подготовку диверсии в КБР требовали подорвать газопровод

От задержанного за подготовку диверсии в КБР требовали подорвать газопровод

В Кабардино-Балкарии задержали агента СБУ, который готовил подрыв газопровода. Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия и госизмене.

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