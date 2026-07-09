«Натовское логово в Вишневом»: раскрыта тайна уничтоженного адского объекта под Киевом

Это началось давно ,начиная с 1992 года ,сначала это было в виде книги " Украина не Россия " ,затем выборы 2004 года и далее по нарастающей ,заметьте при полном попустительстве руководства России и в первую очередь Путина ,а затем кульминация 2014-2022 годы ...Вот такая вот петрушка!

Игорь Кузнецов

"В начале 90-х годов, когда Украина объявила незалежность, не было учебников по истории Украины, подходящих для украинских националистов, поэтому завозили учебники канадского ученого Ореста Субтельного, учебники, выпущенные фондами при канадском университете Альберта, где в том числе был и фонд Ярослава Хунки до недавнего времени", – об этом напомнил политический обозреватель РИА Новости В. Корнилов. Но "корни" ультранационалистических взглядов нужно искать ещё со времён "перестройки". Так что "кульминация 2014-2022 годы" была подготовлена задолго до 2007 года, когда "Мюнхенская речь" противопоставиза Россию Западу. И сразу Грузия напала на Южную Осетию в 2008 году... дальше по нарастающей, а у нас только в 2012 году была объявлена реорганизация ВС РФ. Так что невсё так просто, с начала 2000-х много чего изменилось в руководстве страны, но далеко не все это понимают.