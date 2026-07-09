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«Натовское логово в Вишневом»: раскрыта тайна уничтоженного адского объекта под Киевом

«Натовское логово в Вишневом»: раскрыта тайна уничтоженного адского объекта под Киевом

Выяснилось, почему Генштаб ВСУ открестился от объекта в Вишневом На объекте в Вишневом, который на днях был поражен российской армией, находилось экспериментальное оружие стран НАТО.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... по отношению к врагам- да, хочу, око за око, зуб за зуб, НИКОГДА НИКОМУ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПРОЩАТЬ. Прощение- удел рабов\ это слова Великого Князя Святослава, не согласны с этим могут быть только рабы.
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3 н.
Ю
Юрий Зубрин
Это началось давно ,начиная с 1992 года ,сначала это было в виде книги &quot; Украина не Россия &quot; ,затем выборы 2004 года и далее по нарастающей ,заметьте при полном попустительстве руководства России и в первую очередь Путина ,а затем кульминация 2014-2022 годы ...Вот такая вот петрушка!
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3 н.
Игорь Кузнецов
&quot;В начале 90-х годов, когда Украина объявила незалежность, не было учебников по истории Украины, подходящих для украинских националистов, поэтому завозили учебники канадского ученого Ореста Субтельного, учебники, выпущенные фондами при канадском университете Альберта, где в том числе был и фонд Ярослава Хунки до недавнего времени&quot;, – об этом напомнил политический обозреватель РИА Новости В. Корнилов. Но &quot;корни&quot; ультранационалистических взглядов нужно искать ещё со времён &quot;перестройки&quot;. Так что &quot;кульминация 2014-2022 годы&quot; была подготовлена задолго до 2007 года, когда &quot;Мюнхенская речь&quot; противопоставиза Россию Западу. И сразу Грузия напала на Южную Осетию в 2008 году... дальше по нарастающей, а у нас только в 2012 году была объявлена реорганизация ВС РФ. Так что невсё так просто, с начала 2000-х много чего изменилось в руководстве страны, но далеко не все это понимают.
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3 н.