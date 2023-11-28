Астраханские юнармейцы подарили «Чебурашек» бойцам из отряда «Шторм»

Астраханцы служат в 177-м полку морской пехоты Каспийской флотилии. Находясь в отпуске, военнослужащие посетили региональное отделение «Юнармии» и рассказали о службе, боевых действиях, трудностях, с которыми приходится сталкиваться.
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