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Вот история

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Маржинальность как фундамент: переосмысление стартовых преимуществ в бизнесе

Маржинальность как фундамент: переосмысление стартовых преимуществ в бизнесе

Каждый раз, когда я слышу извечный вопрос о том, что же является краеугольным камнем для запуска нового дела — сплоченная команда, гениальная идея, необъятный рынок или внушительный банковский счет, — я неизменно даю один и тот же ответ.

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