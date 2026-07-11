Маржинальность как фундамент: переосмысление стартовых преимуществ в бизнесе

Каждый раз, когда я слышу извечный вопрос о том, что же является краеугольным камнем для запуска нового дела — сплоченная команда, гениальная идея, необъятный рынок или внушительный банковский счет, — я неизменно даю один и тот же ответ.
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