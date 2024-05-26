Аксёнов поздравил крымских предпринимателей с профессиональным праздником

26 мая в отмечают день российского предпринимательства, Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил всех причастных, он считает, что малый и средний бизнес является важнейшим фактором социально-экономического развития Крыма.
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