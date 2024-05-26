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Телеканал "КРЫМ 24"

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  • Алексадр Вовк-Михайлов
    100% хохло бешенцы замешаны их в Крыму до хрена этих ждунов.В Севастополе рас...
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    НЕТ!!! Еще раз посмотрел в Ваши глаза и увидел- ВЫ ПРОСТО НЕКЧЕМНЫЙ БАЛЛОБОЛ!!!У России есть все...
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    Дорогой Вы наш О.Гасанов! (с депутатским ЗНАКОМ отличия (от нас всех) на груди!!! Возбухните там, куда вас избрали-вы...У России есть все...

Аксёнов поздравил крымских предпринимателей с профессиональным праздником

Аксёнов поздравил крымских предпринимателей с профессиональным праздником

26 мая в отмечают день российского предпринимательства, Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил всех причастных, он считает, что малый и средний бизнес является важнейшим фактором социально-экономического развития Крыма.

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