⚡️С 1 ноября в России запущена система электронного подтверждения статуса участника СВО Теперь справку можно оформить через Госуслуги, а также в военкоматах и филиалах фонда «Защитники Отечества».
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⚡️С 1 ноября в России запущена система электронного подтверждения статуса участника СВО Теперь справку можно оформить через Госуслуги, а также в военкоматах и филиалах фонда «Защитники Отечества».