Геополитика надолго отодвинула реализацию газопровода из России в Китай

В то время как Россия стремится переориентировать свой экспорт энергоносителей в Азию на фоне напряженных отношений с Западом, Китай, по-видимому, находится в более выгодной позиции на переговорах и изучает альтернативные энергетические проекты.
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