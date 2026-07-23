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МОСИНФОРМ

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Лучшего спасателя выберут в Москве

Лучшего спасателя выберут в Москве

20 человек борются за звание лучшего спасателя столицы, об этом во время пресс-подхода, организованного при поддержке «Мосинформ», рассказал представитель организаторов соревнований — консультант отдела подготовки и аттестации пожарных и спасателей Департамента ГОЧСиПБ Илья Зиновьев.

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