Лучшего спасателя выберут в Москве

20 человек борются за звание лучшего спасателя столицы, об этом во время пресс-подхода, организованного при поддержке «Мосинформ», рассказал представитель организаторов соревнований — консультант отдела подготовки и аттестации пожарных и спасателей Департамента ГОЧСиПБ Илья Зиновьев.
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