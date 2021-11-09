Всё о женщинахПолитика"И я терпеть не могу секс, через силу занимаюсь им в отношениях" (с) Что с этим делать?Чёт давно я на письма не отвечала. Совсем обленилась).но посколку письмо интересное, выйду-ка из анабиоза.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьYriy ShendrikovНу очень нужная и правильная статья. Навязанное мнение, что женщине нужен секс ну по два три раза в день, да по часу.. Это для тупых дебилов. На момент закрепления знакомства девочки просто "обожают" этим заниматься, но вот отношения оформились и .. То устала, то что то болит, то потом, потом.. Это не про всех, есть и нимфоманки, их не много.. Но это уже другая песня. Так и среди мужчин - кто то в 30 импотент, а кто то и в 70 рядом с очаровашкой "кобельком" себя позиционирует.. А для мужчин в возрасте воздержание от секса гарантированно приводит к импотенции.. вдруг счастье подвернулось, а "здоровья" нет.. психологический стресс обеспечен.. В каждом конкретном случае надо профессионально разбираться, т.к. это не последний вопрос в сохранении семьи.. С глубоким уважением к автору статьи ..АМАлиса МайскаяЧто делать? Ну уж точно не писать опусы в интернете и не спрашивать там советов. К специалисту идти - вот что делать.Ирина ИринаНе все я даже уверенна , что почти никто не пойдет к специалисту. Сама отношусь к таким же женщинам правда как с первой статьи. И очень хорошо когда можно получить ответ на просторах интернета от умного человека.Ирина ИринаБлагодарю девушку за задавший вопрос, и автора, что так хорошо , доступно-понятливо ответил на негоАМАлиса МайскаяАвтор доламывает женщину, обратившуюся с запросом. Рекомендация "отделить чувства от происходящего" - это прямой путь к психосоматике, (в данном случае - это полный букет женских болезней). Нужно выяснить коренные причины, по которым естественная природная потребность вызывает отвержение. Эти причины есть и пока их не устранишь, никакие Трансерфинги от шарлатана Зелана не помогут.ДФДану ФиолетовоНу и ходи яловая.Комментировать
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