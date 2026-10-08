Путин обозначит в Туркмении несколько важных тем: о чем идет речь

Президент России Владимир Путин 8–9 октября посещает Туркмению с рабочим визитом. Основная программа развернется в национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря: российский лидер примет участие в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите, а также проведет отдельные переговоры с президентами Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и Ирана Масудом Пезешкианом.