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Путин обозначит в Туркмении несколько важных тем: о чем идет речь

Путин обозначит в Туркмении несколько важных тем: о чем идет речь

Президент России Владимир Путин 8–9 октября посещает Туркмению с рабочим визитом. Основная программа развернется в национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря: российский лидер примет участие в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите, а также проведет отдельные переговоры с президентами Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и Ирана Масудом Пезешкианом.

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