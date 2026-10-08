Путин обозначит в Туркмении несколько важных тем: о чем идет речь

Президент России Владимир Путин 8–9 октября посещает Туркмению с рабочим визитом. Основная программа развернется в национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря: российский лидер примет участие в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите, а также проведет отдельные переговоры с президентами Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и Ирана Масудом Пезешкианом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым