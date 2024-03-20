Раскрыты автопроизводители, зарабатывающие больше, чем их конкуренты

Любой автомобильный бизнес ставит во главе угла зарабатывание как можно большего количества денег. Ради этого компании стараются оптимизировать свои ресурсы, а также всеми силами стремятся опередить по доходам своих конкурентов.
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