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Царьград

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В Краснодаре топливо есть на 89 АЗС: где заправиться 13 октября

В Краснодаре топливо есть на 89 АЗС: где заправиться 13 октября

В Краснодаре утром 13 октября бензин и дизельное топливо продавались на 89 АЗС, при этом дизель был доступен на 87 станциях, а АИ-92 — лишь на 48.

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