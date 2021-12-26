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Аскаров пропустил гол после первого броска на МЧМ-2022

Сборные России и Швеции проводят стартовый матч на молодежном чемпионате мира-2022. Шведская команда открыла счет на шестой минуте – точный кистевой бросок в большинстве удался форварду Оскару Олауссону.

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