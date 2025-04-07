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Царьград

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Выручка "Лаборатории Касперского" выросла на 17%, достигнув 55,94 млрд рублей

Выручка "Лаборатории Касперского" выросла на 17%, достигнув 55,94 млрд рублей

АО "Лаборатория Касперского" увеличило выручку на 17,2% до 55,94 млрд рублей в 2024 году, несмотря на сокращение чистой прибыли.

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