С сосисками и колбасой нужно быть аккуратнее

Ситуацию прокомментировала врач-диетолог Софья Елиашевич. По ее словам, сосиски и колбасы могут быть опасны как для сердечно-сосудистой системы, так и для здоровья в целом, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Лента.
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