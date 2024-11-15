С сосисками и колбасой нужно быть аккуратнее

Ситуацию прокомментировала врач-диетолог Софья Елиашевич. По ее словам, сосиски и колбасы могут быть опасны как для сердечно-сосудистой системы, так и для здоровья в целом, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Лента.