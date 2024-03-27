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Шойгу направил телеграмму мотострелковому полку, проявившемуся в ходе СВО

Шойгу направил телеграмму мотострелковому полку, проявившемуся в ходе СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу направил письмо командованию и личному составу 102-го Слонимско-Померанского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова мотострелкового полка, проявившимся в зоне проведения специальной военной операции.

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