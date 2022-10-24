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«Не впутывай нас!» Новое заявление Зеленского разозлило британцев

«Не впутывай нас!» Новое заявление Зеленского разозлило британцев

Читатели официального аккаунта британской The Sun в Twitter отреагировали на новое заявление украинского президента Владимира Зеленского, в котором тот потребовал от Запада «ударить по центрам принятия решений» в России в случае угрозы его офису.

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