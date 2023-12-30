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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джек и Люк Хьюзы набрали по 3 очка в матче с «Оттавой». Это 1-й такой случай для братьев из одной команды с 2017 года

«Нью-Джерси» обыграл «Сенаторс» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Оба брата забросили по шайбе и отметились 2 результативными передачами.

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