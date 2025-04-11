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Врач: резкое потепление может привести к слабости и головной боли у ряда людей

Врач: резкое потепление может привести к слабости и головной боли у ряда людей

Внезапное повышение температуры способно повлиять на многие органы и системы. При потеплении сосуды расширяются, в результате артериальное давление снижается, предупредила в беседе с RT Ольга Уланкина, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

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